Щур мач! Левски надви Локомотив, дръпна пред Лудогорец

Левски спечели с 4:3 домакинството си на Локомотив (София) от 23-ия кръг на efbet Лига.

"Сините" увеличиха аванса си на върха на цели 13 точки преди мача на конкурента си Лудогорец, който утре приема Локомотив (Пловдив). В сряда пък "орлите" посрещат Левски, предаде агенция БЛИЦ. И разказа мача по минути.

В атака Хулио Веласкес заложи на Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс и Мазир Сула. Сред титулярите на Локо има голяма изненада. Бившият играч на Ливърпул Джордан Айб дебютира за тима на Станислав Генчев, който го пуска срещу Левски още от първата минута. За първи път с екипа на Локо ще играе и новото попълнение Адил Тауи.

ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (Сф) 4:3

1:0 Евертон Бала (3), 1:1 Анте Аралица (26), 1:2 Кауе Карузо (69), 2:2 Никола Нейчев (74-автогол), 3:2 Мустафа Сангаре (76), 4:2 Евертон Бала (84-дузпа), 4:3 Кауе Карузо (90+3)

По-интересното по минути:

1 - Начало на мача.

3 - ГОЛ! 1:0 за Левски след попадение на Eвертон Бала. Джордан Айб сгреши в центъра, пращайки топката в краката на Евертон Бала. Бразилецът пробяга с нея над 20 метра и с топовен удар прониза Александър Любенов.

26 - ГОЛ! Локомотив изравни - 1:1. Анте Аралица се разписа. Спас Делев подаде към Ерол Дост на дъгата пред наказателното поле, той се пребори с Акрам Бурас и пусна наляво към Аралица. Хърватинът стреля, получи се рикошет в Алдаир, а Светослав Вуцов не успя да реагира и топката влетя в долния му ляв ъгъл.

45+1 - Край на първото полувреме.

46 - Начало на второто полувреме.



58 - Играта е прекъсната, тъй като се преглежда ситуация за евентуална дузпа за Локо (Сф) - за игра с ръка на Кристиан Димитров.

61 - ДУЗПА за Локо (Сф). Съдията Мартин Великов прегледа ситуацията на монитора и отсъди 11-метров наказателен удар за гостите.

62 - НЯМА ГОЛ! Вуцов спаси дузпата на Аралица, който стреля към долния му ляв ъгъл, вратарят на Левски успя да улови топката.

69 - ГОЛ! "Железничарите" стигат до пълен обрат - 2:1 за Локо! Резервата Кауе Карузо се разписа.

74 - AВТОГОЛ И 2:2! Мустафа Сангаре центрира отляво, а пред Александър Любенов Ангел Лясков опита да изчисти топката, но я прати право в тялото на Никола Нейчев, след което тя влетя в собствената им врата.



76 - ГОЛ! 3:2 за Левски след попадение на Сангаре, който хвърли в екстаз хилядите на "Герена". Таранът на домакините се разписа с глава, засичайки центриране на Камдем.

83 - ДУЗПА за Левски - Лясков фаулира Камдем при навлизането му в наказателното поле отдясно. Главният съдия посочи бялата точка.



84 - ГОЛ! 4:2 за Левски след точно изпълнена дузпа от Евертон Бала. Куршума заложи на силата и отново наказа Любенов.

90 - Добавеното време е 4 минути.



90+1 - Отменен гол на Левски заради засада. Радослав Кирилов стреля, топката срещна тялото на Асен Митков и влезе във вратата на Любенов. Халфът обаче беше в засада и попадението правилно не беше зачетено.

90+3 - ГОЛ! 4:3 след второ попадение на Кауе Карузо. Евертон Бала върна към Никола Серафимов, но македонецът не успя да играе с топката. Кауе Карузо я овладя, напредна и се разписа за втори път.



90+5 - Край на мача.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com