ПСЖ удари Льо Авър и избяга на върха

Пари Сен Жермен направи поредна крачка към титлата, след като спечели с 1:0 гостуването си на Льо Авър в мач от 24-ия кръг на Лига 1. С втория си пореден успех шампионите събраха 57 точки и увеличиха аванса си на върха на 4 пред втория Ланс. Домакините записаха второ последователно поражение и остават в средата на таблицата със 26 точки.

Единственият гол падна в 37-ата минута, когато Брадли Баркола се възползва от прецизно центриране на Кан-ин Лий и наказа защитата на Льо Авър. Парижани можеха да решат всичко далеч по-рано, но пропуските запазиха интригата до последния съдийски сигнал.

Кан-ин Лий пропиля добра възможност само две минути след откриването на резултата, а в 66-ата младият Дезире Дуе не успя да преодолее вратаря след опасна атака. В 79-ата минута 20-годишният нападател получи шанс да удвои от дузпа, но изпълнението му не намери целта.

Льо Авър също имаше повод за разочарование - попадение на Дро Фернандес бе отменено заради засада. В крайна сметка ПСЖ показа зрялост и хладнокръвие, за да прибере трите точки и да затвърди лидерската си позиция в шампионата.

Първенство на Франция по футбол, мачове от 24-ия кръг на Лига 1:

Льо Авър – Пари Сен Жермен - 0:1

Монако – Анже - 2:0

Рен – Тулуза - 1:0

По-късно днес:

ФК Париж – Ница

Лил – Нант

Лориен – Оксер

Мец – Брест

Олимпик Марсилия – Олимпик Лион

От петък:

Страсбург - Ланс - 1:1

В подреждането води Пари Сен Жермен с 57 точки. Следват Ланс с 53, Олимпик Лион с 45, Олимпик Марсилия и Рен с по 40 точки, Лил и Монако с по 37 и други.

