Интер прегази Дженоа и отвори пропаст от 13 точки

Интер направи още една решителна крачка към титлата, след като победи Дженоа с 2:0 у дома в мач от 27-ия кръг на Серия А. Успехът увеличи аванса на „нерадзурите“ на върха на 13 точки пред втория Милан, който има 54 точки и мач по-малко. Дженоа остава в долната половина на таблицата с 27 точки, колкото има и Торино.

Домакините наложиха темпото още от началото. В 27-ата минута Хенрик Мхитарян разтресе гредата, а малко след това Маркюс Тюрам пропусна чиста възможност. Натискът обаче даде резултат в 31-ата минута, когато Федерико Димарко се включи отлично и след подаване на Мхитарян откри резултата.

След почивката Интер продължи да контролира събитията на терена. В 70-ата минута Хакан Чалханоглу бе безпогрешен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на бразилеца Аморим, и сложи точка на спора.

С хладнокръвие и класа миланският гранд затвърди доминацията си в първенството. Ако темпото се запази, битката за титлата може да се окаже решена много преди финалния спринт на сезона.

Първенство на Италия по футбол, двубои от 27-ия кръг на Серия А:

Интер – Дженоа - 2:0

Верона – Наполи - 1:2

Комо – Лече - 3:1

По-късно днес:

Кремонезе – Милан

Сасуоло – Аталанта

Торино – Лацио

Рома – Ювентус

В понеделник:

Пиза – Болоня

Удинезе – Фиорентина

От петък:

Парма – Каляри - 1:1

В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 54, Наполи с 53, Рома с 50, Комо с 48, Ювентус с 46, Аталанта с 45 и други.

