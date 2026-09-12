Наполи чака 82 минути, после Де Бройне реши всичко
Гол и асистенция на белгийската звезда донесоха 2:0 над Дженоа и идеален старт в Серия А
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Гол и асистенция на белгийската звезда донесоха 2:0 над Дженоа и идеален старт в Серия А
Нулево равенство с Дженоа остави отбора извън топ 6 преди финалната фаза
Димарко и Чалханоглу удариха, Милан вече гледа отдалеч
"Старата госпожа" спечели драматично с 2:1 над Дженоа
"Росонерите" удариха Дженоа с 2:0 като гост
Интер посреща Удинезе след загубата с 0-1 от Дженоа през седмицата, която отдалечи тима на Роберто Манчини от третото място в Серия А. Класиране за Ш...
"Ювентус" продължава да побеждава в Сериа "А". "Бианконерите" победиха "Дженоа" в Торино с минималното 1:0. След тази победа, "Старата госпожа" счупи...
Торино. Ювентус продължава перфектната си серия без загуба като домакин. От началото на сезона "бианконерите" постигнаха 12-а победа пред своята публи...