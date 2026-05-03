Аталанта се спъна у дома и се отдалечи от Европа

Аталанта направи сериозна стъпка назад в битката за европейските места, след като завърши 0:0 у дома срещу Дженоа в мач от 35-ия кръг на Серия А. Домакините не успяха да пробият стабилната защита на съперника и изпуснаха ценни точки в решаващ етап от сезона. Резултатът оставя отбора извън топ 6 и усложнява сериозно шансовете за участие в евротурнирите. Натискът върху тима се увеличава с всеки оставащ кръг.

Аталанта контролираше по-голяма част от двубоя, но не намери път към вратата, въпреки създадените положения. Липсата на ефективност в атака се оказа решаваща, а Дженоа успя да удържи нулевото равенство със стабилна и дисциплинирана игра в защита.

С равенството Аталанта остава седма с 55 точки и вече изостава на шест от шестото място, което дава право на участие в европейските турнири. Рома, който заема тази позиция, има възможност да увеличи преднината си при домакинството срещу Фиорентина в понеделник.

Дженоа продължава спокойно към края на сезона, заемайки 14-ото място с 40 точки и комфортна дистанция от зоната на изпадащите. Отборът игра без напрежение и постигна целта си да вземе точка срещу по-амбициозния съперник.

По-късно днес вниманието се насочва към други ключови срещи, сред които домакинствата на Ювентус срещу Верона и на Интер срещу Парма.

В класирането Интер води със 79 точки, пред Наполи с 70 и мач повече. Милан е трети с 67, следван от Ювентус с 64 и Комо с 62 и мач повече, а Рома има 61 точки.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Удинезе-Торино 2:0

Комо-Наполи 0:0

Аталанта-Дженоа 0:0

От петък:

Пиза-Лече 1:2

В неделя:

Болоня-Каляри

Сасуоло-Милан

Ювентус-Верона

Интер-Парма

В понеделник:

Кремонезе-Лацио

