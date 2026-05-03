Антонели грабна полпозишън в Маями и спря Верстапен

Италианецът Кими Антонели донесе силен отговор за Мерцедес, след като спечели полпозишън в квалификацията за Гран при на Маями само часове след разочароващото представяне в спринта. Лидерът в шампионата записа време от 1:28,653 минута и изпревари Макс Верстапен, който остана втори на старта. Това е трети пореден полпозишън за Антонели и нов знак за стабилността на отбора през сезона. Представянето идва след период на съмнения около ефекта от последните подобрения по болида.

Мерцедес започна кампанията доминиращо, като Джордж Ръсел спечели полпозишън в първото състезание, а след това Антонели продължи серията в следващите два старта. Петседмичната пауза, предизвикана от отменени състезания в Близкия изток заради конфликта с Иран, даде време на отборите да въведат сериозни подобрения, но също така доведе до пренареждане на силите.

След спринта, в който Ръсел бе четвърти, а Антонели шести, шефът на отбора Тото Волф призна, че тимът изостава спрямо конкурентите по отношение на новите разработки. Квалификацията обаче показа различна картина - Мерцедес успя да намери ритъм и да се върне в челото.

„Очевидно беше труден старт на деня със спринта, където нещата не се развиха по добър начин, но съм супер доволен от възстановяването“, заяви Антонели след сесията. Той подчерта, че отборът ще продължи да работи, за да затвърди позициите си в оставащите дни от уикенда.

За Верстапен второто място на старта е най-доброто му класиране този сезон, след като до момента имаше трудности с автомобила на Ред Бул. Нидерландецът призна, че последните подобрения са дали резултат и са му позволили да се чувства по-комфортно зад волана.

Шарл Льоклер ще стартира трети за Ферари, следван от Ландо Норис с Макларън, който спечели спринта. Ръсел е пети, а Люис Хамилтън ще потегли шести, докато Оскар Пиастри зае седмата позиция.

Разочарование преживя новият отбор Кадилак, чиито пилоти останаха далеч от челото. Валтери Ботас ще стартира 20-и, а Серхио Перес е 21-и, въпреки направените подобрения по автомобила.

