Верстапен триумфира на квалификацията в Азербайджан
В класирането при пилотите Пиастри води с 324 точки
В Унгария пилотът на Ферари отново не успя да превърне тръгването си от първа позиция в победа
Седемкратният шампион във Формула 1 преживява много слаб първи сезон
Настоящият контракт на пилота е до края на сезон 2028
Сезонът във Формула 3 продължава следващата седмица на още една от любимите писти на Цолов
Спринтовото състезание премина без сериозни проблеми
Той се отърва невредим от инцидента
На пистата "Интерлагос" в Бразилия феновете видяха изумително състезание
Световният шампион Макс Верстапен остана втори
Шарл Льоклер завърши четвърти, а пети остана световният шампион Макс Верстапен
Джордж Ръсел имаше възможност да запише първата си победа от есента на 2022 насам
Състезателят на Ферари Шарл Льоклер спечели Гран при на Монако във Формула 1, като тръгна от първа п...
Трети завърши Шарл Льоклер от Монако с Ферари
Часовниците бяха продадени за около 4 милиона швейцарски франка
Норис направи страхотен рестарт и се справи с атаките на Верстапен след период с автомобил за сигурн...
Редом до световния шампион на първа линия ще започне Шарл Льоклер
Шарл Льоклер ще стартира от първа позиция в неделното Гран при на САЩ