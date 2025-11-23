Победа на Верстапен и драмата за титлата във Формула 1 продължава

Макс Верстапен триумфира в състезанието за Голямата награда на Лас Вегас и запази интригата за титлата във Формула 1. Световният шампион в последните четири години спечели по категоричен начин нощното състезание в Невада. Два кръга преди края на сезон 2025 той все още има шанс да вземе пета поредна титла.

Безапелационно представяне от старта до финала

Пилотът на Ред Бул стартира втори, но още в първите метри изпревари Ландо Норис и поведе колоната. Оттам нататък нидерландецът не допусна никаква изненада и контролира темпото до самия финал. Норис финишира втори и макар че загуби дуела за победата, резултатът значително увеличава шансовете му за първа световна титла още след седмица в Катар, където ще има и спринтова надпревара.

Технически проблем при Норис реши интригата

Около десет обиколки преди финала Норис изоставаше с пет секунди, но неясен технически проблем забави темпото му. В заключителните турове разликата набъбна до 20.741 секунди и реална битка за първото място не се състоя. Британецът все пак записа много важни точки в битката за титлата.

Мерцедес и младата кръв на Антонели

Трети завърши Джордж Ръсел на 23.546 секунди зад Верстапен. Единствената истинска интрига беше в спора за четвъртото място. Новобранецът на Мерцедес Кими Антонели впечатли с изумително каране след старт от 17-а позиция и запази преднина пред Оскар Пиастри с Макларън и Шарл Льоклер с Ферари, но наказание го прати на пето място, а Пиастри се класира четвърти.

Класиране преди финалния спринт към трофея

Два старта преди края Ландо Норис води с 408 точки. Втори е Пиастри с 376, а Верстапен е трети с 366, но с цели шест победи през сезона и две от трите издания на Лас Вегас. Джордж Ръсел има 291 точки и вече е без теоретични шансове за титлата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com