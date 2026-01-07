Обрат! Левски и ЦСКА го искаха, а той отива в...

Ботев Враца взима под наем с опция за откупуване Лео Пимента от Вихрен Сандански, пише "Мач Телеграф". Крилото впечатли през есента с качествата си и по всяка вероятност ще се озове в състава на Тодор Симов съвсем скоро.

До този момент през сезона Пимента взе участие в 18 мача за "еделвайсите" и реализира 9 попадения във Втора лига, а освен това даде и 4 асистенции.

Бразилецът е на 25 години и силният му крак е левият.

Припомняме, че той беше упорито спряган за Левски и ЦСКА, като дори се появиха информации, че всичко около преминаването му при "червените" е договорено.

На свой ред Вихрен е на път да уреди негов заместник от Португалия, който към момента е част от първодивизионния Авеш. Другата опция е класен и опитен бразилец.

