ПАОК отпадна без Десподов, Генк оцеля след драма в Лига Европа

ПАОК отпадна от Лига Европа след поражение с 0:1 като гост на Селта в реванша от плейофите. След загуба с 1:2 в първия двубой гръцкият тим приключва участието си с общ резултат 1:3. Единственото попадение в срещата реализира Уилиът Сведберг в 63-ата минута. В състава на ПАОК не бе Кирил Десподов.

Капитанът на българския национален отбор по футбол се възстановява от мускулна контузия. Очаква се нападателят да бъде извън терените между три и четири седмици.

Белгийският Генк също трябваше да премине през сериозно изпитание, за да стигне до 1/8-финалите. След като спечели с 3:1 в Загреб, тимът допусна същия резултат при реванша срещу Динамо в редовното време. Така се стигна до продължения, в които белгийците показаха по-здрави нерви. Генк изравни до 3:3 в допълнителните две части по 15 минути и продължава напред с общ резултат 6:4.

Нотингам Форест загуби с 1:2 у дома от Фенербахче, но авансът от 3:0 в Истанбул се оказа достатъчен. Турският гранд поведе с две попадения на Керем Актюркоглу, но гол на Калъм Хъдсън-Одой в 68-ата минута сложи край на интригата. Английският тим продължава в следващата фаза.

Болоня също затвърди мястото си напред в турнира. Италианците спечелиха с 1:0 домакинството си срещу Бран след гол на Жоао Марио в 56-ата минута. След успех и в първата среща, тимът продължава с общ резултат 2:0.

