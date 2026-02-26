Пореден тежък удар за Барса

Халфът на Барселона Френки де Йонг е получил контузия и ще бъде извън терена няколко седмици, съобщава „Марка“.

Нидерландският национал е почувствал болка в бедрото по време на днешната тренировка на каталунския тим. Вследствие на това той е бил подложен на тестове, които са установили разкъсване в двуглавия бедрен мускул.

28-годишният Де Йонг е един от ключовите футболисти на Барселона с 31 мача през настоящия сезон, в които има един гол и 7 асистенции.

Наставникът на Блаугранас Ханзи Флик има няколко опции в средата на терена в отсъствието на нидерландеца - завърналият се в игра след контузия Педри, Марк Бернал, Марк Касадо и Фермин Лопес. Гави също поднови тренировки с тима през миналата седмица след дълго отсъствие, но все още не е участвал в официален двубой.

Барселона е лидер в класирането на Ла Лига с 61 точки, на една пред големия си съперник Реал Мадрид.

