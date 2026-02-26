Челси с шокиращи загуби! Тежки последствия

Челси е отчел колосална загуба от 342 милиона паунда преди данъци за сезон 2024/25 – най-големият финансов дефицит в историята на английски клуб. Данните са публикувани в последния финансов доклад на УЕФА и поставят лондончани под сериозен натиск.

Според отчета сумата е повече от двойно по-голяма от следващата най-голяма загуба, регистрирана от европейски клуб. Това подчертава сериозното финансово напрежение на „Стамфорд Бридж“ при настоящото ръководство.

Въпреки че Челси разполага с един от най-скъпите състави в Европа, разходите извън терена значително надвишават приходите. Сред основните причини е липсата на участие в Шампионската лига, което е довело до сериозен спад в постъпленията.

Клубът вече е под наблюдението на УЕФА заради правилата за финансов контрол, а не са изключени допълнителни санкции или принудителни продажби на футболисти. Челси ще трябва спешно да стабилизира бюджета си, ако иска да избегне още по-тежки последици и да възстанови финансовия баланс.

