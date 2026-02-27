Жребият е хвърлен! Мегасблъсъци в ШЛ на осминафиналите

Реал Мадрид - Манчестър Сити и ПСЖ - Челси са мегасблъсъците в 1/8-финалите на Шампионска лига, отреди тегленият жребий в Нион.

Реал и Сити ще се изправят отново един срещу друг в турнира, като последният им дуел беше през миналия сезон, когато "гражданите" отпаднаха от Кралския клуб още в плейофната фаза. Това бе и първата изтеглена двойка днес, съобщи gol.bg.

Носителят на трофея Пари Сен Жермен ще се срещне с Челси в опит да продължи защитата на купата. Реваншът ще бъде на "Стамфорд Бридж", тъй като парижани трябваше да минат през плейофите.

Останалите фаворити за триумф в ШЛ - Арсенал, Байерн Мюнхен, Ливърпул и Барселона, изтеглиха приемливи съперници. "Артилеристите" гостуват на Байер Леверкузен, баварската машина играе с Аталанта, шампионите на Англия имат визита на Галатасарай, а каталунците отново ще играят с Нюкасъл. Любопитно е, че Байерн попадна в потока на Реал и Сити и при отстраняване на Аталанта, ще играе с някой измежду двата гранда.

Първите мачове от осминафиналите са насрочени за 10/11 март, а реваншите - седмица по-късно.

Финалът в Будапеща е на 30 май.

Всички 1/8-финални двойки в ШЛ:

Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия)

Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия)

Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия)

Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия)

Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия)

Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг (Португалия)

Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия)

