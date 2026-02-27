Страхотен рекорд в Ливърпул

Ливърпул отчете рекордни приходи от 703 милиона паунда за шампионския сезон във Висшата лига, завършил през май 2025, съобщава агенция Ройтерс. Мърсисайдци спечелиха 20-ата си титла с пълна доминация в първенството и това даде отражение във финансовия отчет.

Ливърпул, който в класацията на Делойт е с най-високи приходи от английските клубове, е на печалба от 8 милиона паунда след данъци.

Според информация от клуба, приходите от телевизионни права са скочили с 60 милиона паунда до 264 милиона. Финансовите постъпления от дните с мачове бележат ръст от 14 милиона паунда, а в перо маркетинг скокът е с 15 милиона в сравнение с предходния сезон. Административните разходи на мърсисайдци също са скочили с 57 милиона паунда.

Рекордната печалба позволи на Ливърпул да бъде активен на трансферния пазар, където бяха хвърлени близо половин милиард евро за футболисти като Александър Исак, Флориан Виртц, Юго Екитике и други. "Червените" обаче не правят добър сезон и в момента са извън местата за Шампионската лига.

В неделя Ливърпул ще приеме Уест Хем в мач от 28-ия кръг на Висшата лига. Двубоят е насрочен за 17:00 българско време.

