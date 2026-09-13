Жребият отвори по-приемлив път пред ЦСКА в Европа
Отборът на Христо Янев избегна тежки варианти, но трябва да преодолее азербайджанския Карабах
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Отборът на Христо Янев избегна тежки варианти, но трябва да преодолее азербайджанския Карабах
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