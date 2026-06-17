Левски и ЦСКА получиха още новини от Европа

Ако Левски победи Борац Баня Лука ще срещне победителя от двойката Витебск (Беларус) - Университатя Крайова (Румъния) във втория квалификационен кръг на Шампионска лига. Левски участва в днешния жребой с коефициента на босненците, но за да стигнат до тази фаза "сините" първо трябва да елиминират коварния тим на Борац.

Междувременно ЦСКА научи евентуалния си съперник във втория предварителен кръг на Лига Европа. Жребият отреди „червените“ да срещнат азербайджанския Карабах или исландския ФК Вестри. За да се класират за този етап от надпреварата обаче, тимът на Христо Янев трябва да премине първото препятствие по пътя си, а именно състава на Дери Сити.

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