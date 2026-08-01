Готвят смяната на Инфантино. Две имена за наследник  

УЕФА работи на пълни обороти за намиране на кандидат, който да замени Джани Инфантино като президент на Международната футболна федерация (ФИФА).

Това пише вестник The Telegraph.

По-рано вестникът съобщи, че УЕФА възнамерява да отстрани Инфантино от поста президент на ФИФА чрез вот на недоверие, ако той откаже оставка.

Конкретната причина беше намерението на Инфантино да продаде дял от търговските права за Световното първенство на частни инвеститори.

Това предложение беше отхвърлено от УЕФА, Конфедерацията на северноамериканския и карибския футбол (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ), в резултат на което Инфантино реши да се откаже от проекта.

УЕФА смята, че Инфантино трябва да бъде заменен от обединяваща фигура, която да се радва на подкрепата на страни от всички континенти.

Според The Telegraph, организацията не разглежда европейски кандидати, защото няма да успеят да получат достатъчно гласове.

Лидерът на КОНКАКАФ - канадецът Виктор Монтаглиани, и президентът на АФК - шейх Салман бин Ибрахим ал-Халифа от Бахрейн, който загуби от Инфантино на изборите през 2016 г., са посочени като възможни претенденти за поста президент на ФИФА.

Инфантино е на 56 години и беше избран за ръководител на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016 г, когато замени Блатер след множество корупционни скандали в организацията.

През 2019 и 2023 г. Инфантино беше преизбран за президент на организацията без конкуренция. Следващите президентски избори на ФИФА трябва да се проведат в Рабат през март 2027 г.