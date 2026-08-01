УЕФА отвори нов тежък фронт срещу Инфантино

УЕФА обяви, че е загубила доверие в президента на ФИФА Джани Инфантино след провала на проекта FIFA Forward Enterprise. Европейската футболна централа приветства отказа му от идеята, но подчерта, че кризата не приключва с оттеглянето на предложението. Според нея сега започва трудната задача за възстановяване на доверието и прозрачността в световната футболна организация.

Инфантино планираше чрез ново дружество да обедини търговските права и провеждането на турнирите на ФИФА, като част от него бъде предложена на частни инвеститори. Официалната цел беше значително увеличаване на средствата за развитие на футбола, но проектът предизвика остра съпротива заради начина, по който е подготвен.

УЕФА благодари на феновете, лигите, клубовете, футболистите, националните асоциации и конфедерациите, които са се противопоставили на схемата. Срещу проекта се обявиха и КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация.

„Това е победа за целия спорт. Но тя не трябва да бъде краят на историята“, заявиха от европейската централа.

Според УЕФА през следващите дни и седмици трябва да започне задълбочен преглед на начина, по който е било подготвено предложението.

„Този преглед трябва да бъде основен и всеобхватен. Нито една възможност не трябва да бъде изключвана“, се казва в позицията.

Европейската организация отправи и най-тежкото си обвинение към Инфантино.

„Настоящото ръководство на ФИФА загуби не само доверието на УЕФА, но и това на много други членове на футболното семейство.“

От Нион припомниха обещанията за прозрачност и справедливо разпределение на средствата, дадени от Инфантино при избирането му през 2016 г. Според УЕФА опитът за сделка с частни инвеститори е бил подготвен задкулисно и в противоречие с тези ангажименти.

Европейската централа заяви, че ще работи с останалите конфедерации и заинтересованите страни за нов модел на разпределение на ресурсите чрез действащата програма FIFA Forward.

„Предложението е отхвърлено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва“, завършва позицията на УЕФА.