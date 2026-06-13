Ето кой роден клуб ще достигне основната фаза на евротурнирите
Загуба в първия кръг на Шампионска лига значи директно отпадане във втория на Лига на конференциите
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Загуба в първия кръг на Шампионска лига значи директно отпадане във втория на Лига на конференциите
То засяга фазата на елиминациите
Двубоят беше без значение, тъй като беше ясно, че Милан няма шанс за участие в евротурнирите
Има ли изненада в регламента
"Червените" са глобени с 450 хиляди евро и дори са заплашени с изхвърляне от евротурнирите за следващите три сезона
Реваншът е в Букурещ след седмица
ЦСКА не може да пречупи Лиепая в София
ЦСКА, Локомотив и Арда играят от 20,00 първите си мачове
Мярката е заради намалелите приходи в резултат на пандемията от коронавирус
Церемонията ще е онлайн в Нион
Пловдивчани спечелиха с 1:0 над Искра
Червените спечелиха трудно с 2:1
УЕФА предлага Гърция, Кипър, Унгария и Полша
Павел Колев разкри какво трябва да направят "сините" за да не загубят лиценза си за Европа
Славия отива на бараж с Ботев (Пд) за последното място в евротурнирите
Мачовете ще са без публика
Има възможност за зрители, твърди Александър Чеферин
Крайният срок за издаване на лицензи за Първа лига и евротурнирите е 31 юли.
За да не стане това "сините" трябва да изплатят всички задължения натрупани през последните месеци, твърди Петър Ганев
Няма смисъл да се класираме и някой кипърски тим да ни вкара 7 гола, обяви още Наско