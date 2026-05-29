Ето кой роден клуб ще достигне основната фаза на евротурнирите

Последната симулация на footballmeetsdata прогнозира, че Левски ще бъде единственият български представител в основната фаза на евротурнирите, пише БГНЕС. „Сините“ спечелиха Първа лига след дълго чакане и сега ще започнат участието си от първия предварителен кръг на Шампионска лига. Те обаче няма да участват в основната фаза на най-престижния евротурнир, а в тази на Лигата на конференциите.

Важно уточнение е, че загуба в първия кръг на Шампионска лига значи директно отпадане във втория на Лига на конференциите. Ако „сините“ загубят в по-горна фаза на най-комерсиалната надпревара – то отпадането ще бъде в Лига Европа.

Вечният съперник ЦСКА започва европохода си от първия предварителен кръг на Лига Европа като носител на Купата на България.

„Армейците“ се очаква да отпаднат във втория рунд на пресявките, след което да се преместят в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където да приключат своето евроучастие.

Третият сигурен наш участник в турнирите на Стария континент – ЦСКА 1948, ще започне от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите, но се предвижда да запише само два мача. Такъв беше случаят при първото участие на тима в евротурнирите, приключило с ранно отпадане от ФКСБ.

Засега симулацията дава предимство на Лудогорец срещу Локо Пд за последната ни евроквота, но дори „орлите“ са аут за същинска фаза. През последните две години Лудогорец игра в тази на Лига Европа, а през настоящия сезон дори я преодоля.

Участието само с един представител в същинска фаза на третия по сила турнир нарежда България до страни като Ирландия, Армения, Исландия, Финландия, Косово, Казахстан, Босна и Херцеговина, Латвия и Фарьорските острови.

