Ударна промяна на върха в Левски

Христо Йовов напуска Левски, съобщава „Мач Телеграф“. Той влезе в Управителния съвет на „сините“ през 2023 година на мястото на Иво Ивков и оттогава е част от управлението на клуба. Той помагаше в няколко посоки, а една от тях беше свързана със спортно-техническата част. Той е казвал мнението си около селекцията на Левски през последните 3 години.

От „Герена“ разкриха, че Христо Йовов сам е решил да напусне „синия“ клуб. Бижутера обяснил, че вече няма с какво толкова да е полезен, при положение, че Левски назначи спортен директор в лицето на вече бившия капитан Георги Костадинов. Очаква се да има още промени в ръководството на „сините“.

Вероятно на мястото на Христо Йовов в Управителния съвет на клуба ще влезе човек на новия мажоритарен акционер Атанас Бостанджиев.

Отделно се очаква в Левски да бъде назначен финансов директор, какъвто няма. Ще има промени и в Надзорния съвет, което е повече от логично при смяна на собствеността. Припомняме, че новият собственик ще остави на постовете си хората, заради които Левски оцеля, издигна се и стана шампион през този сезон – Наско Сираков и Даниел Боримиров. Първият ще продължи да бъде президент на Левски, а вторият – изпълнителен директор.

