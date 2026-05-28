Селекция за милиони в Левски

Шампионът на България Левски започва ударната си селекция. Желанието на треньора Хулио Веласкес е всички набелязани играчи да бъдат привлечени преди първата лятна тренировка, за да могат да са готови за атака на евротурнирите.

Левски вече чака за подпис бразилското крило Рейналдо, за когото ще борят 1,5 млн. евро, според медиите в Португалия. Очаква се той да бъде представен идната седмица, когато ще дойде, за да мине медицински тестове и да подпише за 2,5 години. Бразилецът е собственост на Санта Клара, но пък е хванал окото на "сините" скаути с изявите си за Шавеш.

Рейналдо може да действа по двата фланга, а по информация на Gol.bg той няма да е единственият нов бразилец в Левски. Шампионите са на крачка от привличането и на доскорошния капитан на Лудогорец Педро Нареси, който е свободен агент.

Медиите в Португалия пък разкриха, че Левски има още една цел от този португалски тим. Това е левият бранител Давид Кусо, чиито корени са от Ангола. След броени дни той ще стане свободен агент. Твърди се обаче, че по стъпките му върви и Самсунспор.

Фенските сайтове на Есперанс пък потвърдиха, че Хосем Тка ще продължи кариерата си на "Герена", пише "Мач Телеграф". Това било потвърдено от няколко отделни източници, които са близки до него.

