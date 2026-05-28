Левски на крачка от ключов трансфер

Шампионът на България Левски е на крачка от това да финализира привличането на анголеца Давид Кусо. Новината беше разпространена от профила Angolan Football Scouting в X, откъдето твърдят, че 22-годишният футболист вече е взел решение да продължи кариерата си именно при „сините“.

Играчът се отличава със своята универсалност, тъй като може да бъде използван както по фланговете на защитата, така и като крило или централен полузащитник. Настоящият му контракт с португалския Шавеш изтича скоро, което означава, че ще пристигне като свободен агент.

Според информацията, Кусо е бил близо до преминаване в Петро де Луанда, но в крайна сметка е предпочел предложението на българския гранд. От Angolan Football Scouting посочват, че трансферът към Левски е почти договорен и остава единствено официалното подписване, предава gol.bg.

Футболистът е израснал в академията на Шавеш, а в професионалната си кариера е играл под наем и за Санйоанензе. През последния сезон той взе участие в 30 двубоя във всички турнири, като отбеляза 5 попадения и добави 3 голови подавания.

На „Герена“ разглеждат Кусо като сериозна опция за заместник на Майкон, към когото има засилен интерес от чужбина и раздялата е сигурна.

