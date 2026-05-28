Майкон разкри напуска ли "Герена"

Една от звездите на шампиона Левски – Майкон, направи ясен намек, че е изиграл последния си мач за 27-кратния първенец на България.

Майкон публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона – нулевото равенство с ЦСКА 1948. „Последен мач в efbet Лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме през тази година. Тези фенове и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това!“, написа Майкон в Инстаграм.

Името му е свързвано с много клубове, сред които такива от Ла Лига и Лига 1 на Франция – Севиля, Бетис и Нант. Майкон е бил предложен и на три от водещите клубове в Бразилия – Коринтианс, Фламенго и Крузейро, като именно тимът от Сао Пауло е този, който в момента анализира най-внимателно възможността да предприеме конкретни действия по привличането му, пише gol.bg.

