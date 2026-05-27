Левски готви трансферен ход за бек с голове и голяма скорост

Левски работи активно по лятната селекция и насочва вниманието си към анголския краен защитник Давид Кусо от португалския Шавеш. 22-годишният играч е сред набелязаните варианти за подсилване на фланга, а договорът му изтича на 30 юни, което го прави особено привлекателна възможност за сините.

Според португалското издание „О Жого“ клубът от „Герена“ вече е предприел сериозна офанзива и е фаворит за подписа му. Интерес към играча обаче има и от турския Самсунспор.

Кусо е познато име за почти сигурното ново попълнение на Левски Рейналдо, тъй като двамата са били съотборници в Шавеш. Това може да се окаже допълнителен плюс при евентуален трансфер, защото адаптацията на играча би била по-лесна в присъствието на футболист, с когото вече е делил една съблекалня. На „Герена“ търсят не само ново име за защитата, а футболист, който може да даде повече варианти на треньорския щаб.

През изминалата кампания анголецът е записал 28 шампионатни мача, в които е отбелязал пет гола и е направил три асистенции. Тази статистика е сериозен аргумент в негова полза, защото показва, че не става дума само за дефанзивен играч, а за футболист, който може да влияе и в предни позиции. Кусо може да бъде използван като бек, но и като крило, при това и по двата фланга.

Именно тази гъвкавост прави профила му интересен за Левски. Освен за Шавеш, той има и период под наем в Мариалвас, където е работил със специалиста Карлос Калина. Бившият му треньор говори много силно за качествата му и подчертава, че футболистът има нужните характеристики, за да се развие още.

„22-годишният ляв бек притежава гъвкавост, която му позволява да покрива целия фланг с еднаква производителност, както в офанзивен, така и в дефанзивен план. Умее да създава проблеми на противниковите защити, защото е бърз и силен в ситуации един на един. Анголецът е издръжлив и играе с една и съща интензивност в 10-ата и 80-ата минути“, казва Карлос Калина.

Наставникът допълва, че Кусо има огромен потенциал за развитие и разполага с всичко необходимо, за да се превърне в изявен играч. Според него статистиката на бека ясно доказва това. Футболистът е и в разширения списък на националния отбор на Ангола, което допълнително подсилва интереса към него.

Левски има конкретна причина да търси краен защитник. Това лято клубът може да продаде бразилския си ас Майкон и затова сините искат да бъдат подготвени с възможен заместник. Дори такъв трансфер да не се осъществи, ръководството държи съставът да има по-голяма дълбочина за следващия сезон.

Пред Левски предстои кампания, в която отборът ще се опита да бъде конкурентен на няколко фронта. Треньорът Хулио Веласкес вече на няколко пъти подчерта, че успехът през новия сезон ще зависи от селекцията. Испанецът засега отказва да поставя конкретна цел пред тима за евротурнирите, но посланието е ясно - качеството на новите попълнения ще бъде решаващо за амбициите на сините.

