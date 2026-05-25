Левски се подсилва с крило

Левски ще се подсили с крилото Рейналдо, съобщава O Jogo. Информацията гласи, че "сините" са постигнали споразумение със Санта Клара, който държи правата на футболиста, предава "Топ спорт".

Рейналдо е на 24 години и е роден в Бразилия. Той може да играе както отдясно, така и отляво на атаката.

Левски ще плати 1.5 млн. евро за правата на офанзивния играч.

През този сезон Рейналдо е играл под наем във втородивизионния португалски Шавеш. Той е бил на терена в 30 мача, в които е вкарал шест гола и е направил 4 асистенции.

Юноша е на Крисиума от Бразилия, след което преминава в дублиращия отбор на Атлетико Паранензе. Играл е още за КС Алагоано, Гуарани и Алверка.

Любопитно е, че под наем в Левски от Санта Клара през този сезон беше Рилдо. Бразилецът обаче няма да бъде откупен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com