ЦСКА готви двоен трансферен удар

ЦСКА ще опита да увеличи аржентинската колония в редиците си, след като е набелязал нови двама футболисти от южонамериканската страна. Единият е типична десетка и се подвизава в клуб от родината си. Името му се пази в тайна.

Другият е централен нападател. Казва се Родриго Аусменди, на 25 години, висок е 191 см. Собственост е на Банфийлд, но през настоящия сезон играе под наем в друг аржентински тим – Сан Лоренцо, пише “Блиц”.

И двамата вече са наблюдавани на живо. Цената на халфа е 3 милиона евро. Толкова струва и Аусменди.

Червените от София ще потърсят през летния трансферен прозорец качествен типичен плеймейкър. Аусменди пък играе на върха на атаката, където опции са Сантяго Годой и Йоанис Питас. 25-годишният играч на Сан Лоренцо има прякора Генерала.

Кариерата му започва в уругвайския Пласа Колония, като е даден под наем на юношеския тим на Порто. След това играе за втория тим на Химнасия Ла Плата (4 мача/3 гола), откъдето преминава в чилийския Сан Маркос (15 мача/6 гола).

Следва престой в нова държава – Хондурас, с екипа на Мотагуа (49 мача/24 гола и 1 асистенция). Там Аусменди печели финала на местната Апертура за сезон 2024/25 г. Завръща се в родината си в Банфийлд (22 мача/4 гола и 2 асистенции), където обаче не получава достатъчно игрови минути тази пролет – в 6 от 8-те мача записва под 30 минути. Така Родриго е даден под наем в Сан Лоренцо до края на календарната 2026 г. В актуалния си тим е записал 950 игрови минути в 14 мача, в които е отбелязал 6 попадения. Сан Лоренцо завърши 7-и от 15 тима в своята група в първата част от първенството на Аржентина – Апертура. Това му осигури участие в диретните елиманиции, където участват първите 8 тима от двете групи. На 1/8-финалите обаче Сан Лоренцо отстъпи с дузпи при визитата на гранда Ривър Плейт.

В ЦСКА в момента има трима аржентинци, които са сред водещите футболисти на тима. Освен споменатия Годой, на левия бек на червените е Анжело Мартино, а последното зимно попълнение – Факундо Родригес, бързо се вписа в отбраната на армейците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com