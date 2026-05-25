Лео Меси изплаши здраво цяла Аржентина

Лионел Меси предизвика кратко притеснение преди Световното първенство, след като беше сменен по-рано при победата на Интер Маями с 6:4 над Филаделфия Юниън в мач от МЛС.

Аржентинската звезда напусна терена в 73-ата минута, след като подаде сигнал към резервната скамейка, а след смяната се отправи директно към тунела, което породи първоначални опасения за евентуална контузия.

По-рано през второто полувреме Меси се подхлъзна на мокрия терен при проливния дъжд, а условията за игра бяха определени като изключително тежки и за двата отбора.

По-късно обаче тревогите бяха успокоени, след като от клуба обясниха, че смяната е била предпазна мярка, а не резултат от травма.

„Беше умора. Той беше изморен, теренът беше тежък и вместо да рискуваме, решихме да не поемаме никакъв шанс“, заяви временният треньор на Интер Маями Гийермо Ойос.

Самият мач предложи истинско голово шоу, а Интер Маями спечели с 6:4, като Меси се отличи с две асистенции преди да бъде заменен.

Въпреки ранното напускане на терена, в Аржентина има оптимизъм, че 38-годишният футболист ще бъде напълно готов за Световното първенство, като в момента акцентът е върху физическата му подготовка преди турнира.

Очаква се Лионел Меси официално да попадне в състава на Аржентина на 1 юни, докато подготовката за вероятното му шесто Световно първенство продължава.

Мондиалът започва на 11 юни, а Аржентина стартира участието си на 17 юни срещу Алжир в Канзас Сити.

