Голяма изненада с Испания за Мондиал 2026

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте определи своите 26 избраници за предстоящото Световно първенство. Любопитното е, че сред тях няма играч на Рела Мадрид.

Единствено големи шансове да попадене в състава за Мондиал 2026 имаше защитникът Дийн Хаусен, но в крайна сметка той не е извикан. Това не е първи случай, в който "Ла Фурия Роха" е без футболист на Реал. През лятото на 2021 година, когато Луис Енрике също предпочете да не залага на когото и да е било от "белия балет".

Ето и футболистите на Испания:

Вратари: Унай Симон, Давид Рая, Жоан Гарсия

Защитници: Марк Кукурея, Алехандро Грималдо, Пау Кубарси, Ерик Гарсия, Аймерик Лапорт, Марк Пубил, Маркос Йоренте, Педро Поро

Халфове: Педри, Фабиан Руис, Мартин Субименди, Гави, Родри, Алекс Баена, Микел Мерино

Нападатели: Микел Оярсабал, Дани Олмо, Феран Торес, Борха Иглесиас, Нико Уилямс, Йереми Пино, Виктор Муньос, Ламин Ямал

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com