Скандал между САЩ и Иран за Мондиала!

Няколко иракски състезатели са се сблъскали с проблеми с получаването на американски визи за участие в Световното първенство.

Според представителя на Иракската футболна федерация Галеб Ал-Замили, Съединените щати, по неизвестни причини, са отказали визи на петима футболисти от националния отбор - Ибрахим Баеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдул Карим и Али Ал-Хамади.

Ал-Замили отбеляза, че играчите, чиито визи са отказани, са ключови играчи за националния отбор. Иракската футболна федерация ще се свърже с ФИФА по този въпрос в търсене на бързо решение.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Националният отбор на Ирак ще играе срещу Франция, Норвегия и Сенегал в груповата фаза.

