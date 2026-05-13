Неочакван отбор може да прибере Салах

Египетската звезда на Ливърпул Мохамед Салах ще продължи кариерата си в Турция, твърди местното издание "El Fagr". Според информацията нападателят е приел предложението на Фенербахче.

"Канарчетата" са му изпратили тригодишен договор със заплата от 20 млн. евро на сезон, на който той е дал положителен отговор.

Мохамед Салах ще напусне мърсисайдци след края на сезона като свободен агент. 33-годишният нападател има 12 гола и 9 асистенции през настоящата кампания. Той е част от Ливърпул от лятото на 2017 година.

