Дойде ли краят на "ерата Салах" в Ливърпул

Мохамед Салах има доста богата история на „Лондон Стейдиъм“ и може би това бе денят, в който Ливърпул започна да пише нова глава за себе си, такава, която ги доближава до следващото поколение без него, след победата с 2:0 над Уест Хем. Треньорът Арне Слот остави 33-годишния египтянин на резервната скамейка в мач от Висшата лига за първи път от април 2024 г., отново срещу Уест Хем, решение, взето от неговия предшественик Юрген Клоп.

Това беше ден, който завърши със Салах в заглавията: първо, когато той се сблъска на страничната линия с Клоп, докато Уест Хем вкара гол, а нападателят чакаше да влезе като резерва при равенството 2:2, а след това, когато египетският футболист, известен с мълчанието си, мина покрай репортери и заяви: „Ако проговоря, ще има пожар.“

Тук изборът на Слот носеше по-широк смисъл, не като знак за края на прекрасната кариера на Салах на „Анфийлд“, а като намек за това как в крайна сметка може да изглежда лятната революция на мениджъра за 450 милиона паунда в бъдеще, може би без великата египетска звезда.

Слот е публично насърчаван да не включва Салах в състава, включително от експерти като бившия капитан на Англия Уейн Рууни, след поредица от слаби представяния на футболиста през този сезон. Това е лесната част, но трудната част е как да се замени талант от такъв калибър, трети в класацията на най-добрите реализатори на Ливърпул за всички времена след Иън Ръш и Роджър Хънт.

Тук Слот предложи възможен отговор. Първата версия на обновения Ливърпул донесе резултата, от който той и неговите играчи отчаяно се нуждаеха: победа след серия от девет загуби в 12 мача и шест загуби от седем в лигата. И за радост на Слот, това дойде с първия гол на Александър Исак във Висшата лига, откакто премина от Нюкасъл за рекордните за Великобритания 125 милиона паунда, а Флориан Вирц, който струва 116 милиона паунда, дърпаше конците и изведе отбора до жизненоважна победа.

Изборът на Слот се отплати: Доминик Собослай беше освободен от ролята на десен бек, позиция, на която е ненужен, и преместен на дясно крило, Коди Гакпо се премести отляво, а Исак игра като централен нападател.

Гакпо направи асистенцията за гола на Исак и дори отбеляза впечатляващ гол в добавеното време, за да направи резултата 2:0.

Слот използва и Джо Гомес на позицията десен бек, първата му изява в лигата от 11 месеца. Това не само освободи Собослай да играе напред, но и засили защитата, която най-накрая излезе със суха мрежа, след като допусна 10 гола в три мача.

А какво ще кажете за Салах? Този, който скоро ще отсъства заради Купата на африканските нации, остана на пейката и гледа мача. Слот подчерта, че Салах, който подписа нов двугодишен договор през лятото, „все още ще има страхотно бъдеще в клуба, защото е толкова специален играч“. Но въз основа на представянето си този сезон, Салах рискува все по-често да изпада от стартовите единадесет: „Това ли е началото на Ливърпул без Салах?“, чудят се в Англия.

Салах обаче не бива да бъде възхваляван. Този мач може да бъде опасен. Преди този мач той беше титуляр в 53 поредни мача от Висшата лига, като на моменти изглеждаше сякаш може сам да изведе отбора до титлата, както през миналия сезон, което в крайна сметка и направи.

Салах има 419 участия за Ливърпул, 383 в титулярния състав, в които е отбелязал 250 гола. Откакто пристигна от Рома през лятото на 2017 г., той е записал 300 участия в първенството (288 в стартовия състав) със 188 гола и процент на победи от 64%.

„Във всички състезания Ливърпул е спечелил 263 мача, в които Салах е играл, което е процент на победите от 63%. Това е талант, който не може да бъде заличен, но също така Слот нямаше да си върши работата, ако не гледаше напред към бъдещето на Ливърпул без Салах. А победата над Уест Хем даде някои насоки. Ще бъде интересно да видим дали Слот ще го върне в състава срещу Съндърланд на “Анфийлд” в сряда“, написа BBC.

Исак, който е отбелязал само веднъж този сезон срещу Саутхемптън в Купата на лигата през септември, ще получи голям тласък за самочувствието си от полуволето, което сложи край на 310-минутна серия без гол в първенството, в шестия му мач. Вирц също показа защо мнозина бяха толкова развълнувани от пристигането му. 22-годишният германски халф създаде редица интелигентни моменти, в свободна и активна роля по целия терен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com