ЦСКА с мощна подкрепа за Любо Пенев

Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе,заяви клубът

01 дек 25 | 10:53
Мира Иванова

ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент, заявиха от клуба.

"Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка, както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията.
Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!", се казва в изявлението на ЦСКА.

Легендарният нападател се намира от няколко дни в германска клиника и се бори за живота си, тъй като страда от онкологично заболяване.


