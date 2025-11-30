Ливърпул се завърна във форма

Ливърпул сложи край на серията си от три поредни загуби и победи Уест Хям с 2:0 като гост в Лондон в двубой от 13-ия кръг на Висшата лига.

След равностойно първо полувреме "мърсисайдци" взеха инициативата след почивката и в 60-ата минута най-скъпото им лятно попълнение Александър Исак откри резултата. Шведът беше точен след прецизна асистенция на Коди Гакпо – попадение, което се оказа и първото му във Висшата лига след трансфера от Нюкасъл.

Гакпо оформи крайното 2:0 в добавеното време, когато получи отличен пас от Джо Гомес и хладнокръвно завърши атаката.

Уест Хям доигра срещата с човек по-малко. Бразилецът Лукас Пакета получи два жълти картона в рамките на една минута и бе изгонен в 84-ата.

С победата Ливърпул събира 21 точки и се изкачва на осмо място във временното класиране. Уест Хем остава 17-и с 11 пункта.

