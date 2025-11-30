Готвят голяма тесла за Меси за финала на Мейджър лийг сокър

Светът на футбола е в очакване на епичен сблъсък, след като легендите Лионел Меси и Томас Мюлер си осигуриха място във финалния мач за титлата на американската Мейджър лийг сокър (МЛС). Отборите на Интер Маями и Ванкувър Уайткапс спечелиха финалните плейофи в своите конференции, гарантирайки първия си финал за титла в историята на клубовете.

Пътят до финала

Ванкувър Уайткапс, воден от Томас Мюлер, достигна до шампионския мач след победа с 3:1 като гост срещу Сан Диего, осигурявайки си първата титла в Западната конференция. Победата дойде след два гола, отбелязани от Брайън Уайт още през първото полувреме.

Интер Маями, от своя страна, спечели Източната конференция с разгромна победа с 5:1 над Ню Йорк Сити във Форт Лодърдейл, Флорида. В този двубой Тадео Алиенде отбеляза хеттрик, а Лионел Меси допринесе със своята седма асистенция.

Сблъсъкът на легендите

Финалът, който ще се играе в Маями на 6 декември, ще бъде първата среща между Мюлер и Меси, откакто Байерн Мюнхен се изправи срещу Пари Сен Жермен на осминафиналите на Шампионската лига през 2023 г. Това ще бъде и първият им финал от Световното първенство през 2014 г., когато Германия победи Аржентина в Рио де Жанейро.

Историческите данни сочат предимство за германеца: Мюлер е спечелил пет от шестте им срещи на клубно ниво, включително знаменития разгром на Барселона с 8:2 от Байерн през 2020 г.

Амбиции и прецеденти

Интер Маями спечели домакинското предимство за финала благодарение на по-добрия си баланс в редовния сезон. Лионел Меси, който се присъедини към Маями през 2023 г., вече е печелил Купата на лигата и Supporters' Shield, но никога досега не беше достигал до финала за МЛС.

В първия си сезон в Северна Америка, Томас Мюлер също вече успя да спечели Канадското първенство с Ванкувър, показвайки, че и двамата европейски ветерани бързо успяват да се адаптират и да печелят трофеи в новия си дом.

