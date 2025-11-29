Войната в Украйна

Зеленски съобщи много чакана новина!

Кога ще бъдат известни резултатите от срещата

29 ное 25 | 14:29
Стандарт Новини

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че делегация, водена от секретаря на Съвета за национална сигурност Рустем Умеров, вече пътува към САЩ, за да продължи преговорите по споразумението за прекратяване на войната с Русия, съобщи Укринформ. 

"Рустем представи доклад днес и задачата е ясна: бързо и по същество да се изработят необходимите стъпки за прекратяване на войната", написа Зеленски в платформата "Екс", цитиран от Ройтерс.

Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре.

Автор Стандарт Новини

