Тръмп със съдбовно изказване! Всички в Украйна искаха да чуят това

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна може да си върне цялата своя територия от Русия – и дори да отиде още по-далеч, предаде БГНЕС.

Това изказване бележи рязка промяна спрямо предишните изказвания на републиканеца, с които омаловажаваше военните цели на Киев, предаде АФП.

„Смятам, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да спечели обратно цяла Украйна в първоначалната ѝ форма“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social след среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Ню Йорк.

Описвайки Русия като „хартиен тигър“ в икономическа криза, американският президент добави, че Украйна може „да си върне страната в първоначалната ѝ форма и, кой знае, може би дори да отиде по-далеч от това!“.

