Зеленски отсече! Украйна планира...

Украйна планира нови удари дълбоко в Русия, заяви в неделя президентът Володимир Зеленски след седмици на засилени атаки срещу руски енергийни активи.

"Ще продължим активните си операции точно по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари в Русия", написа Зеленски в социалната медийна платформа "Х" след среща с висшия украински генерал Александър Сирски.

Той коментира и текущото състояние на бойните действие на фронтовата линия, визирайки последен доклад на Сирски.

"Преди всички за Покровското направление, където руската армия съсредоточава най-големите си усилия и съответно понася най-тежките загуби. Нашите части продължават да изпълняват възложените си задачи в Донецка област и методично унищожават окупатора. По целия фронт, само през първите осем месеца на тази година, руснаците са загубили над 290 000 убити и тежко ранени войници. По-голямата част от тези загуби са понесени именно в Донецка област, като същевременно не успяват да постигнат нито една от стратегическите си цели".

"В определени сектори на фронта в момента се прилагат нашите стабилизационни мерки. Благодарен съм на всяко подразделение, което осигурява попълването на "обменния фонд" на Украйна – всяка седмица има съответни резултати", посочи Зеленски, вероятно визирайки пленените руснаци, които биват разменя в последствие за пленени от руските сили украинци.

"Анализирахме подробно ситуацията в Запорожкото направление и намеренията на противника. Също така и ситуацията в граничните райони на Сумската и Харковската области. Ще продължим активните си действия точно по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и средствата са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари", написа още той, предаде БНР.

