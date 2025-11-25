Свят

Зеленски се произнесе за мирния план на Тръмп

По думите му Русия действа "цинично"

Снимка: БТА
25 ное 25 | 23:19
Агенция Стандарт

Украинският президент Володимир Зеленски съобщил на своите съюзници, че е "готов да продължи напред" с американския план за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес.

Украинският лидер каза, че "принципите" на новия американски план за прекратяване на конфликта могат да доведат до "по-дълбоки споразумения".

По думите му Русия действа "цинично", нанасяйки удари по Украйна по време на мирните преговори.

