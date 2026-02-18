Зеленски проговори след преговорите

Володимир Зеленски заяви, че има прогрес по военния аспект на преговорите, но остават различия в „политическото измерение“. Украинският президент информира репортерите след приключването на последния кръг от тристранни преговори.

Той заяви, че и трите страни – САЩ, Украйна и Русия – са били „конструктивни“ по отношение на военния аспект на разговорите.

„Военните разбират как да наблюдават прекратяването на огъня и края на войната, при условие че е налице необходимата политическа воля“, казва той.

„Най-общо казано, те са постигнали съгласие по почти всичко. Мониторингът със сигурност ще включва американската страна. Считам това за конструктивен сигнал“.

Зеленски обаче уточни, че остават ключови различия в „политическото измерение“ на преговорите, като например въпроса за териториите.

Той обясни, че Украйна вижда, че основата е положена, но за момента позициите остават различни, предава "Вести".

„Накратко, по военната линия чух, че има напредък; по политическата линия има диалог и споразумение за движение напред и продължаване на дискусиите“, добавя той.

„Там не чух за същото ниво на прогрес, както при военната част".

Но бих подчертал още веднъж, че моят екип заяви, че не може да ми докладва всичко по телефона. Те биха искали, но на този етап не могат“.

