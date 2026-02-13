Украински дронове удариха голям руски град, има ранени

Украински дронове са поразили жилищни сгради и промишлени съоръжения в южната руска Волгоградска област, при което са ранени няколко души, съобщи губернаторът на региона, цитиран от Ройтерс. По негови данни щети са нанесени на частни къщи и автомобили във Волгоград и околните населени места, а трима души са транспортирани в болница.

Губернаторът Андрей Бочаров посочи в Телеграм, че удари е имало и по индустриални предприятия в града и областта, без да уточнява конкретни обекти и мащаба на пораженията. По информация на източници от индустрията, цитирани от Ройтерс, в сряда е спрял работа нефтопреработвателният завод във Волгоград, собственост на Лукойл, след възникнал пожар вследствие на атака с дрон. Рафинерията представлява около 5% от общия капацитет за преработка на нефт в Русия.

На този фон украински официални лица съобщиха, че Русия е извършила нощни атаки с дронове и балистични ракети срещу Украйна. По техни данни са нанесени нови щети на енергийната инфраструктура, като десетки хиляди жители в Киев, Днипро и Одеса са останали без отопление, електричество и вода.

Взаимните удари се засилват в момент, когато опитите за мирни преговори с посредничеството на САЩ засега не водят до видим напредък, а напрежението по фронтовата линия остава високо.

