Украински удар предизвика нов срив дълбоко в Русия
Местните власти съобщиха за атаки с дронове, докато Киев засилва натиска срещу петролната и логистичната инфраструктура
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Местните власти съобщиха за атаки с дронове, докато Киев засилва натиска срещу петролната и логистичната инфраструктура
Жилища и промишлени обекти поразени на фона на застинали мирни преговори
Рафинерията вече беше подлагана на нападения с дронове два пъти
По предварителна информация заводът е бил атакуван от дрон
Мощна газова експлозия разруши жилищна сграда в южния руски град Волгоград, предаде Асошиейтед прес. Десет души са ранени, а около 150 са останали без...
Москва. Руската авиокомпания "Аерофлот" официално обяви името на новата си нискотарифна авиокомпания на пресконференция, предаде руската информационна...
Махачкала. Заподозрян за организирането на двойната бомбена атака в руския град Волгоград е бил убит при полицейска операция в северната кавказка репу...
Волгоград. Властите в Русия са задържали двама съучастници в извършването на терористичните атаки във Волгоград от края на миналата година. Това съобщ...
Кавказ. Ислямистка групировка в руския Северен Кавказ застана зад двата самоубийствени атентата в южния град Волгоград миналия месец и заплаши, че ще...
Саудитската разведка отмъщавала заради руската подкрепа за Башар Асад
Путин отказа да загърби Асад и веднага последваха серия взривове
Откриха телефон на доверието
Волгоград. Полицаят, който се осмели да се изпречи срещу терориста камикадзе на гарата във Волгоград и с цената на живота си намали броя на жертвите,...
Вашингтон таймс Двата взрива, които разтърсиха руския град Волгоград седмици преди началото на Зимните олимпийски игри в Сочи, отново разпалиха опасе...
Волгоград. Над 700 души са арестувани в рамките на три дни след двата атентата, които отнеха живота на 34 души в руския град Волгоград. Арестите са из...
Волгоград. Компенсации ще получат семействата на пострадалите и загиналите при кървавите атентати във Волгоград. Местните власти съобщиха, че 28 постр...
Два атентата за по-малко от денонощие оставиха 34 жертви, службите започнаха мащабна операция
Волгоград. 33 са загиналите до този момент в следствие на двата терористични атентата във Волгоград, информират от Министерството на извънредните ситу...
София. Въпреки атентатите във Волгоград няма основание за тревога в България, твърдят експерти по сигурността. „Серията от такива атентати е много оп...
Москва. Медии в Русия ще снемат от ефир всички хумористични програми до 2 януари, поради атентатите във Волгоград. Руският медиен холдинг ВГТРК, Пер...