Голяма руска рафинерия гори след украинска атака с дрон

Отломки от украински дронове са предизвикали пожар в петролна рафинерия във Волгоград.
Това съобщи Ройтерс, като цитира изявление на губернатора Андрей Бочаров.
“Пожарникарите започнаха бързо да гасят пламъците. По предварителни данни няма пострадали”, заяви той в “Телеграм”.
Засега няма коментар от собственика на рафинерията “Лукойл”.
Руското министерство на отбраната заяви, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 44 украински дрона през нощта, включително 9 - над Волгоград.
Според агенция УНИАН
нападението на украинските дронове е наложило и затваряне на волгоградското летище.
Украинските безпилотни летателни апарати атакуват цели във Волгоград за втора поредна нощ.
Рафинерията вече беше подлагана на нападения с дронове два пъти, на 31 януари и на 3 февруари тази година, след което беше прекратила работата си, припомня УНИАН.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com