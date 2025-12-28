Русия и Украйна с ключово споразумение. Огънят спира в една точка

Русия и Украйна се споразумяха за временно прекратяване на огъня край Запорожката АЕЦ за ремонт на електропреносната линия, съобщиха от МААЕ.

"Започнаха критично важни ремонтни работи по електропреносната линия в близост до Запорожката АЕЦ в Украйна след поредното локално прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на МААЕ, съобщи генералният директор на агенцията Рафаел Гроси. Екипът на МААЕ контролира ремонта, който се очаква да продължи няколко дни и има за цел да предотврати ядрена авария в условията на военен конфликт.

"Генералният директор Рафаел Гроси благодари на двете страни [Русия и Украйна] за съгласието им за това ново временно "прозорец на тишина", което позволява възстановяването на преноса на електроенергия между разпределителните подстанции на Запорожката АЕЦ и Запорожката ТЕЦ, което допринася за укрепването на ядрената безопасност".

