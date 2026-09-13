Русия и Украйна с ключово споразумение. Огънят спира в една точка
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Новината дойде от МААЕ
Ето кога и как е станало спирането
Реакторът беше единственият все още работещ от общо шест
Ердоган и Путин са изразили решимостта си да продължат изграждането на АЕЦ Аккую в Турция
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Руски войски завладяха Запорожката АЕЦ в началото на нахлуването на Русия в Украйна
Москва и Киев се обвиняват взаимно в обстрел на най-голямата атомна електроцентрала
Украйна обвини по-рано руските сили за нанесени удари близо до ядрен реактор
Киев. Има опасност за сигурността на Запорожката АЕЦ. Това сигнализира международната природозащитна организация Грийнпийс и изтъкна, че причина за пр...