Скандалът с ударите от дрон по резиденцията на Путин расте. Агенцията за национална сигурност на САЩ е стигнала до заключението, че Украйна не е опитвала да атакува резиденцията на руския лидер Владимир Путин, опровергавайки твърденията на Москва за предполагаем опит за покушение срещу него, пише The Wall Street Journal, като се позовава на американски високопоставени служители

Това заключение се потвърждава от оценката на Централното разузнавателно управление /ЦРУ/ на САЩ, което също не е открило никакви признаци за подготовка на нападение срещу Путин. От ЦРУ отказват официални коментари, но американски служител, запознат с разузнавателните данни, е потвърдил тази информация пред журналисти.

"Украйна се е опитала да нанесе удар по военна цел, която Киев вече е атакувал по-рано. Тя се намира в същия регион като крайградската резиденция на Путин, но не в близост до нея, е заявил американски служител“.

В публикацията се изказва и предположение, че президентът на САЩ Доналд Тръмп също публично е изразил съмнение относно руските твърдения за атака с дронове. В социалната мрежа Truth Social той разпространи линк към редакционна статия на New York Post с заглавие: "Лъжливите твърдения на Путин за "атака“ показват, че именно Русия пречи на мира“.

Днес Русия отговори. Москва предаде на Съединените щати декриптирани данни от украински дрон, потвърждаващи, че крайната цел на атаката с украински дрон на 29 декември 2025 г. е бил обект в руската президентска резиденция в Новгородска област. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

Според Министерството на отбраната, „материали, съдържащи дешифрирани данни за маршрута и контролера на украинския безпилотен летателен апарат“, който беше унищожен от руските сили за противовъздушна отбрана в нощта на 29 декември 2025 г. над Новгородска област по време на терористичното нападение срещу резиденцията на руския президент, са предадени на представител на службата на военния аташе в американското посолство в Москва.

