ЕС обсъжда още по-тежки санкции за Русия заради войната в Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибига и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас са обсъдили в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността ключови въпроси, свързани със войната в Украйна, санкционния режим срещу Русия и европейската перспектива на Киев. За разговора съобщи Укринформ.

В публикация в социалната мрежа Екс Сибига посочи, че срещата е била „много задълбочена“ и фокусирана върху три основни теми. Сред тях са усилията за ускоряване на мирния процес със подкрепата на ЕС и САЩ, както и необходимостта от по-решителни политически действия.

Двете страни са обсъдили възможността за по-бързо приемане на 20-и пакет от санкции срещу Москва. На масата е била и идеята за забрана за плаване на кораби от т.нар. руски сенчест флот, както и ограничаване на достъпа до ЕС на лица, участвали на страната на Русия във войната.

По думите на Сибига, присъединяването на Украйна към Европейския съюз се възприема като една от ключовите гаранции за сигурност - не само за Киев, но и за цяла Европа.

