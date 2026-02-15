Палежи по релсите спряха влакове по основни линии в Италия

Трафикът по две от най-натоварените високоскоростни железопътни линии в Италия беше прекъснат в събота заради предполагаеми умишлени действия. Инцидентът засегна връзките между Рим и Флоренция и между Рим и Неапол в разгара на Зимни олимпийски игри 2026. Държавната компания Ferrovie dello Stato съобщи за най-малко три подозрителни случая. Очакват се сериозни закъснения, а службите вече разследват възможен саботаж.

По данни на Ferrovie dello Stato в района на Рим са повредени кабелни канали, използвани за управление на влаковото движение. Щетите са установени на две различни места, като се подозира умишлен палеж. В резултат на това по линията се очакват закъснения до 90 минути, докато правоохранителните органи извършват огледи и събират доказателства.

Това не е първият подобен случай от началото на Олимпиадата. Още в първите дни на Игрите бяха открити повреди по три железопътни линии в Северна Италия, което доведе до сериозни смущения в графика. В разследването се включи и антитерористична единица.

По-късно властите са получили писмо, с което се поема отговорност за предишните повреди, но автентичността му все още не е потвърдена. Засега остава неясно дали последните инциденти са пряко свързани със провеждането на Олимпийските игри.

Случаите обаче напомнят за събитията около Летни олимпийски игри 2024, когато малко преди старта на надпреварата във Франция бяха извършени координирани палежи по мрежата за високоскоростни влакове, довели до хаос в транспорта и масови закъснения.

