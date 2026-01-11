Разкриха българска тайна около най-известния фонтан в света

Най-известният фонтан в света, фонтанът „Треви“, ще стане платен още от следващия месец, с което Рим предприема поредна стъпка срещу туристическия наплив. Решението слага край на напълно свободния достъп до една от най-посещаваните забележителности на планетата. Малцина обаче знаят, че около фонтана съществува и тиха българска история, която остава извън туристическите брошури, предаде Нова телевизия.

Българската следа до „Треви“

В непосредствена близост до фонтана години наред съществуваше едно особено място за българите. По жест на Ватиканът църквата до „Треви“ бе предоставена за български духовни нужди, превръщайки района не само в туристическа, но и в символична точка за българската общност. Така посещението на фонтана за мнозина не се изчерпваше с хвърлянето на монета, а се свързваше с български църковни празници и духовни събирания в самото сърце на Рим.

Цена за традицията и битка с тълпите

Легендата, че хвърлената монета гарантира завръщане в Рим, остава жива, но вече ще има своята цена. Достъпът до фонтана ще бъде съпроводен от входна такса от 2 евро, като жителите на Рим ще бъдат освободени от нея. Мярката е част от по-широка политика за овладяване на масовия туризъм, който превърна малкия площад около „Треви“ в почти непроходимо място през по-голямата част от деня.

Монети, милиони и нови правила

Всяка година във фонтана се хвърлят милиони монети, които по традиция се събират и се предоставят на католическата благотворителна организация Каритас. Сумите достигат поне 1,5 млн. евро годишно, което превръща „Треви“ не само в туристически символ, но и в източник на социална помощ. С въвеждането на входна такса Рим заявява, че остава отворен към света, но с по-строги правила. А за българите фонтанът ще продължи да носи и спомена за една малка, но значима българска следа във Вечния град.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com