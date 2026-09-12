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БГ историята оживява в нета

БГ историята оживява в нета

"Народ, който не знае истината за своето минало, няма бъдеще" - тази максима движи сайта "Българска история", който чрез снимки, филмчета, интересни ф...

01 юли | 21:30
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