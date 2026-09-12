Сензация на Перперикон: свидетелства за сватбите на цар Иван Асен II
Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
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Находката ще бъде представена официално на 20 август, а според проф. Николай Овчаров тя е свързана и със създаването на Българската патриаршия през 12...
Кой е основният заподозрян
150 четници удържат десетхилядна османска войска
Отвличането на американската мисионерка предизвиква международен трус
Рим слага цена на фонтана „Треви“, малцина знаят българската връзка
Театрална трупа пресъздава българската история
"Няма да позволим да се разделят героите, защото те принадлежат на народа", каза още тя
Време е от най-романтичната част на българската история, Македония да се превърне в най-прагматичната
Български медии не се допускат, но чалга каналите ни - да, казва проф. Иван Илчев
Те са представени и в автентичен си изказ и правопис
Бургас. "Това е поредният опит на македонската страна да фалшифицира и краде от българската история", заяви в Бургас министърът на културата д-р Петър...
Последният нагъл опит за присвояване на българската история, извършен от Скопие чрез общобалканската изложба на музеите, за сетен път доказа, че явно...
Не можем да се съгласим с наглите кражби на българската история, посочи проф. Божидар Димитров
"Народ, който не знае истината за своето минало, няма бъдеще" - тази максима движи сайта "Българска история", който чрез снимки, филмчета, интересни ф...